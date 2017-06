Laatzen - Straße

Ich habe eine Straße ausgewählt, die in Ingeln-Oesselse, also an der Stadtgrenze Laatzens, beginnt und sich bis nach Gleidingen schlängelt. Innerhalb von Ingeln bis zu einer Verengung heisst sie Hauptstraße, danach heisst sie Gleidinger Straße, am Ende von Ingeln-Oesselse wird sie zur Kreisstraße und in Gleidingen heisst sie dann Oesselser Straße.