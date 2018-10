An Bildern soll(te) man sich normalerweise erfreuen. Es gibt nichts erfreuliches an diesen Bildern!Ich war entsetzt, als ich nach kurzer Pirsch diese Zeichen von Gleichgültigkeit im Kasten hatte. Das alles liegt ca. 350m im Umkreis von unserem Rathaus entfernt, und es sind nur 5 von insgesamt 26 Fotos. Wie wird es hier wohl in zehn Jahren aussehen?Ich finde es beschämend!Klaus Scholz