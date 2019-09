Laatzen - Nachbarn

Ich habe mich für die Vien Giac Pagode als Nachbarn entschieden, sie befindet sich in Hannover Mittelfeld.Es ist eine Vietnamesische Buddhistische Pagode, die größte außerhalb Vietnams.Der Buddhistische Glaube ist die viert größte Weltreligion.Die Pagode wurde 1989 - 1993 für 9 Millionen Mark aus Spendengelder gebaut.Auch der Baustil ist einer der modernsten.Es gibt 8 Pagoden in Deutschland.Das Gelände in Hannover umfasst ca. 3000 qm und ab 2014 ca. 4000 qm nachdem ein angrenzendes Gelände dazu gekauft wurde.Das Hauptgebäude ist ca. 815 qm groß, die Nebengebäude ca. 666 qm.Der Turm hat etwa eine Höhe von 24 Metern.Eine einenge Bibliothek mit ca. 6000 Büchern und Zeitschriften auf ca. 100 qm steht auch zur Verfügung.Es gibt etwa 100 Türen und 60 Räumen.2014 wurde auf dem dazu gekauften Gelände ein Meditationsraum gebaut der mit einer vergoldeten Statue Bodhisattva Avalokiteshvara ( Liebevolle Augen ) auf dem Dach verziert wurde.Die Pagode ist täglich geöffnet