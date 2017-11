Laatzen Gospel Singers im Trainingslager

Am Wochenende trafen sich die Chormitglieder samt Chorleiterin Marlies Teichmann und Band zur Konzertvorbereitung für die großen Adventskonzerte am 9. und 10. Dezember, um das aktuelle Programm zu vertiefen und den Liedern den letzten Schliff zu geben. Besonders die in diesem Jahr neu hinzugekommenen Songs wurden ausgiebig geprobt.Da das Chorwochenende in der Albert-Einstein-Schule stattfand, konnten die Laatzen Gospel Singers schonmal die Räumlichkeiten samt Akustik im neu gestalteten Forum testen. Im Bistro wurde das legendäre abwechslungsreiche Buffet aufgebaut.Außerdem gab es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Chorleiter der Laatzen Gospel Singers, Enno-Erik Johanssen. Er ist bei den beiden Konzerten Teil der Band und spielt Keyboard.Die Chorleiterin Marlies Teichmann, die den Chor seit August leitet, war mit dem Ergebnis des Chorwochenendes sehr zufrieden. Die Laatzen Gospel Singers freuen sich auf spannende Konzerte.Fotos: Klaus Tempus / Heike Krull