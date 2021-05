Laatzen - Bausünden

Doch welche Bausünden findet man in den Einfamilienhaussiedlungen? Es muss nicht immer ein Neubau sein, häufig wird ein Haus auch nur durch den Umbau zu einer Bausünde.Die Vorgärten der Einfamilienhäuser werden immer mehr zu Schottergärten, in denen sich nur wenige Pflanzen tummeln.Auch Mauern und Zäune werden zunehmend als Projektionsfläche genutzt. Zu den neuesten Spielarten zählen Fototapeten. Wer auf das gewünschte Grün nicht verzichten will, aber auf das Wachstum der Pflanzen nicht warten kann, spannt das Motiv nach Wahl (Buchsbaum, Lorbeer oder Thuja) in den Zaun ein. Und schon ist der Ersatz für die Hecke fertig.