Künstler hunderthoyers " VIRUS CORONA 2O2O Kunst "

Hoyer"s streben ist seit vielen Jahren jedes Jahr etwas neues.zu zeig

Was in diesem Jahr nicht so sein sollte, denn es hat sich weltweit ein

VIRUS breit gemacht der die ganze Welt in Atem hält.

Somit hatte sich für mich das künstlerische Auftreten erledigt.

Und so musste etwas derzeit aktuelles buntes her.

Schauen sie sich ab Morgen um.

