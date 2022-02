Laatzen : Jürgen Schmidt |

Neues Buch ist ab sofort erhältlich



Es gibt 3 verschiedene Ausführungen zur Auswahl:

Dieses Buch ist ein Porträt des Ortsteilsin der Stadt Laatzen mit einer Beschreibung von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart.Geschildert ist die Historie von der ersten nachweisbaren Erwähnung, das Wachsen des Ortes über 860 Jahre und eine Darstellung des heutigen lebendigen Dorflebens in Laatzens südlichstem Stadtteil Ingeln-Oesselse.Das Buch ist gleichermaßen lesenswert für Einwohner wie für Besucher und eignet sich hervorragend als Geschenk!Dabei habe ich darauf Wert gelegt, kein trockenes Datenwerk in Form einer Chronik zu erstellen, sondern ein Buch, das man lesen kann – zur Veranschaulichung mit vielen historischen Bildern und Landkarten sowie ebenso vielen aktuellen Aufnahmen.Die Geschichte Ingelns ist bereits in den in der Vergangenheit erstellten Chroniken detailliert und ausführlich niedergeschrieben worden.Es macht aber aus meiner Sicht wenig Sinn, bereits hinreichend dokumentierte Ereignisse immer wieder und in sich wiederholender Weise abermals auf- bzw. abzuschreiben. Auch wäre eine Vielzahl der zum Teil extrem detailliert geschilderten Begebenheiten sowie der akribisch auf unzähligen Seiten aufgeführten Daten m.E. für manchen Leser schlichtweg nicht interessant.Aus diesem Grund und – insbesondere – wegen des enormen Umfangs des insgesamt vorliegenden Informationsmaterials habe ich mich in dieser Zusammenfassung auf eine gewisse Auswahl beschränkt.Deshalb handelt es sich bei diesem Buch nicht um eine neue Version einer Ortschronik oder eine Zusammenfassung der bereits erstellten Chroniken, sondern dieses ist allenfalls ein Porträt des Ortsteils Ingeln in sehr komprimierter Form und ohne irgendeinen wissenschaftlichen Anspruch.bzw. dort nach „Ingeln – ein Porträt“ suchen.a)(Hardcover), 75 Seiten, Format ‎ 21.01 x 29.69 cm,b)(Softcover), 71 Seiten, Format ‎ 21.01 x 29.69 cm,c)(eBook) zum Download, Kindle-Format, 71 Seiten,Wer nicht über ein Konto bei dem o.g. Anbieter verfügt, kann sich zwecks einer Bestellung direkt an mich wenden.Auch ein Blick in das Buch ist bei mir möglich…(Außerdem kann ich das Buch auf spezielle Anfrage auch im ePub-Format zur Verfügung stellen.)In Vorbereitung ist auch eine Neufassung der Ingelner Chroniken. Die Fertigstellung wird allerdings noch ein wenig dauern...