hunderthoyers CORONA KUNST

CORONA ist schon eine schlimme Zeit, sich hier zu äußern würde auch den Rahmensprengen, zudem wir ja nun seit langer Zeit von morgens bis zum nächsten MorgenCORONA hören und sehen und das Tag für Tag.Mich persönlich traf die Nachricht sehr, ich lag derzeit mit meiner COPD Krankheitund einer bevorstehenden Operation im Vinzenz Krankenhaus es ist Gott sei Dank alleserstmal gut verlaufen. Bis auf den Einschränkungen die Besuchszeiten PersonenanzahlSchutzmaske tragen, und die Stimmung und Hektik im Vinzenz konnte man spüren.Ich nutzte die Zeit zum Malen mit den Materialien die mich auch in jedem Urlaubbegleiten. Diesmal war es das Virus was aber im Zause zum Schluss gut ankam.Am letzten Tag ist es in Kliniken üblich das man einen Obolus fürdie Kaffeekasse hinterlässt. Das gab es diesmal nicht, denn nach Absprache mit demStationsarzt übergab ich diesmal ein kleines CORONA KLEINKUNSTWERKmit Widmung was der Doktor begrüßte mit den Worten Herr Hoyer wenn ihnen danach ist. Verteilt wurden 34 Stück an Ärzte, Therapeuten. Schwestern,Pflegern. Dann vom Arzt zu hören Glückwunsch Herr Hoyer eins hängt schon im Ärzte-Schwesternzimmer machte mich happy. Hoyer haste alles richtig gemacht.So zu Hause wieder angekommen „ Hausnarrest „ man durfte nirgends hin CORONAbestimmte unseren Alltag. Kunstwerke zu malen wie sich der Künstler hunderhoyerden CORONA vorstellt war jetzt meine Beschäftigung. Die farbigen fröhlichen Variantensollten mich und den anderen die Zeit ein wenig lockerer, farbiger und fröhlicher machen.Ja und dann kam der Tag wo meine Frau und ich geimpft wurden, das die Spritzenund Kanülen in meinem Besitz blieben war klar. sie wurden erstmal von mir gereinigt und zur Seite gelegt.Aber was damit passieren sollte das wusste Hoyer noch nicht,egal da fällt mir schon was ein.Sein Ideenreichtum wird es uns zeigen. Und es hat sich wieder bewahrheitetKreativität ist eben sein Markenzeichen. Jetzt gibt es nämlich die unterschiedlichstenKleinkunstwerke aus Künstlerhand, so sind es 40 Unikate geworden. Hoyer sammelt nämlich STRANDSAND und bekommt ihn auch geschenktvon Freunden, Bekannten aus der Heimat und Urlaubsländer weltweit. Aus denen er dann Kleinkunstwerke geschaffen hat.Und wer mir Sand mitbrachte oder bringt egal wo her, bekameinen kleines danke Werk als danke schön, natürlich auch ein Unikat.Es war immer wieder eine Überraschung was so aus dem Gepäck rauskam.Seine zweite Kunstausstellung fand auf Teneriffa statt in seinem Stammhotel in Puertode la Cruz. Sie wurde als originell eingestuft, das eine oder andere wurde voneinheimischen oder Urlaubern erstanden. Das Personal erhielt ebenfalls etwas vonHoyer´s Mitbringsel. Ein Kleinkunstwerk hatte jedoch noch einen langen Weg vor sich, denn die Touristin die in unserem Hotel wohnte hat ein Werk gekauft und kam aus Indien das war schon ein schöner Moment hunderthoyer hängt irgendwo in Indien.Ja und nun hat der Künstler Hoyerseinen Strandsand von gut 39 weltweitenStränden z.B. Malediven, Djerba, Portugal, Dubai, Arizona, Teneriffa, Ägypten, Polen,Nord / Ostsee um einige zu nennen,mit Spritzen und Kanülen versehen. lächelt verschmitzt und sagt siehst du das ist Kunst vom hunderthoyer.