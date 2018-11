Anzeige

hunderthoyer meint der ZIRKUS AFFE ROBBY 47 MUSS ZU HAUSE BLEIBEN

Ich kenne den Affen Benny als einen ruhigen zufriedenen

"Zeitgenossen"

Ich bin der Meinung das ROBBY, im Alter von 47 Jahren

eine Trennung nicht Überlebt. Er kennt nur das häusliche

Familenleben seit viele vielen Jahren, er kennt keine Artgenossen, in einem Auffanglager geht er zu Grunde,

er kann sich nicht verständigen, die Verpflegung, die Unruhe so einem Camp ist nix für seine alten Tage.

Stellen sie sich mal vor sie sind vom 2. Lebensjahr bei Pflegeeltern untergebracht, und ganz plötzlich geht einem ein Licht auf nach 47 Jahren, Mensch das Kind gehört in einem Kinderheim. Schwachsinn, nicht zu verstehen, nicht zu glauben haben diese Leute die ROBBY in eine Auffangsstation bringen

wollen nix anderes im Kopp,

vielleicht sollten sie sich um Massentierhaltungen kümmern,



das wäre eine sinnvolle Tätigkeit, denn wenn man Berichte sieht wie Ferkel totgeschlagen werden, die dann geschlachtet werden und zum Teil noch Lebenszeichen geben,es gäbe noch soviel zu tun in Tiermassenhaltungen. .Aber das scheint den Demonstranten eine Nummer zu groß zu sein, da nehmen wir uns lieber einen kleinen Zirkus vor der nicht so einen langen Arm hat.



Der Zirkus Affe ROBBY ist 47 Jahre alt, lebt seit 43 Jahre bei

seinem "PAPA " Zirkusdirektor Klaus Köhler glücklich und zufrieden, warum gibt es Leute die ihm das nicht gönnen,

verstehe ich nicht und ganz viele Menschen andere auch nicht, ich plädiere auch

an den Teilnehmenden Richter und Staatsanwalt,die Verhandlung ist am 8.11.2018,

43 Jahre Eitel, Freude Sonnenschein und jetzt sollst du ins Heim wo du niemand kennst. Geht nicht das ist nicht menschlich und nicht tierisch denkbar.



Meine Lösung hohes Gericht fällt ein Urteil der ROBBY bleibt bei Klaus Köhler,

tritt natürlich nicht mehr auf, aber verbringt eine gute Zeit in

der Zirkusgemeinschaft Belly, bis zu seinem Ende.Vielleicht könnte auf diesem Wege

das „ AFFENTHEATER IM ZIRKUS BELLY „ geschlichtet werden



Es grüßt der Tierfreund hunderhoyer



bis denne micha hunderthoyer

