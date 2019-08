Fest der Sinne in Laatzen

Park der Sinne ist eine attraktive Parkanlage der zum verweilen und erholen einlädt. Der Park ist auch sehr lehrreich. An vielen Stationen können die Sinne erprobt werden. Das sind:sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen.Auch Trauungen im freien werden hier abgehalten.Den Besuchern wurde an diesen Tagen ein breites und vielfältiges Programm geboten.Igelhaus, Nabu, Biberstation, Feuerwehr, Taubenverein und noch vieles mehr. Essen und Trinken und viele Leckereien durften auch nicht fehlen.Es gibt auch viele Möglichkeiten auf Bänken zu verweilen.Ich habe versucht einiges in Bildern einzufangen. Es fehlen aber zwei interessante Punkte, das ist die Wasserstation, die war mit Kindern überlaufen, was bei dem Wetter auch normal ist. und die Tribüne war auch gut besucht.Blumen und Kräuter die es in einer großen Vielfalt gibt habe ich mal weg gelassen das hätte den Rahmen gesprengt.Es lohnt sich.