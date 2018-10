"Als Au-Pair-Oma in Kanada"

Laatzen : Arche Thomasgemeinde |

Der Deutsche Hausfrauen-Bund Ortsverband Laatzen e.V. lädt ein!

Frau Christa Gaßmann aus Springe berichtet über ihren dreimonatigen Aufenthalt in einer kanadischen Familie mit drei kleinen Kindern.

Eigentlich könnte Christa Gaßmann mit ihren Freundinnen Städtereisen machen. Aber das war und ist ihr zu wenig. Mit 72 Jahren und der Erfahrung einer Frau, die vier Kinder großgezogen und einen Bauernhof gemanagt hat, zog es sie in die Provinz Manitoba. Christa Gaßmann hat ihren mutigen Entschluss nicht bereut, ebenso wenig wie ihre Gastfamilie. Freuen Sie sich auf den Bericht und die Abenteuer der "Au-Pair-Oma" aus Springe.

Gäste sind an diesem Abend wieder recht herzlich willkommen und zahlen 3,00 Euro.