Wie feiern wir Ostern

eigentlich überhaupt nicht,



die Kirchen erinnern an den Tagen vor Ostern, beginnend am Sonntag, dem Palmsonntag an Jesus Einzug nach Jerusalem, an das letzte Abendmahl, den Judaskuss, die Verleugnung Jesu durch Petrus, an den Kreuzigungsgang und die Kreuzigung am Karfreitag und an die Auferstehung



ansonsten gibt es eher weltliche Rituale, an die wir zu Ostern denken, wie das Ostereiersuchen, die der Osterhase versteckt hat, an Osterfeuer im allgemeinen oder an brennende Osterräder die im Harz oder von anderen Bergen ins Tal rollen, sofern kein Schnee liegt, doch es gibt nicht unbedingt den Wunsch, wie zu Weihnachten, Ostern zu Hause zu sein, doch Wünsche haben wir auch, nämlich das Ostern schönes Wetter ist, mit Sonnenschein und blauem Himmel passend für einen Osterspaziergang ebenso wie für die Ostermärsche mit mahnendem Hintergrund,



wir freuen uns über zwei zusätzlich freie Tage, die man auch auf Sylt, am Ballermann oder im Schwarzwald verbringen kann, und es ist auch egal, warum wir eigentlich am Ostersonntag Ostereier suchen, oder warum ausgerechnet ein Hase sie vorher versteckt hat, das weiß nämlich niemand so ganz genau, es gibt so einige Deutungsversuche, in der der Hase für neues Leben steht, weil er als ausgesprochen zeugungsfreudig gilt, und das Osterei für die Entstehung und für die Verwandlung zu neuem Leben , aber so richtig stichhaltig ist das alles nicht,



bleibt das suchen und finden, oder das wiederfinden, oder das Glück, etwas wieder zu bekommen, damit kann die schöne Zeit des Frühlings gemeint sein, die Rückkehr der Zugvögel, oder der Beginn der Spargelzeit, letzteres allerdings gilt nicht für alle, denn wer Gicht im großen Zeh hat, tut sich mit dem Genuss von frischem Spargel garantiert keinen Gefallen,



wie dem auch sei, Ostern steht nun mal für eine Zeit fern von Kälte und Schmuddelwetter, auch in den Herzen, was will man mehr, und die Ostereier haben viele Gesichter, die uns glücklich machen können, es kann also spannend werden,



ich wünsche jedenfalls frohe Ostern, und das Sie alle das finden, oder wiederfinden, was sie gesucht und vielleicht lange vermisst haben,



es lohnt sich also, die Augen zu Ostern offen zu halten

