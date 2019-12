Anzeige

Weihnachten ist schön, dass es auch einfach ist, hat nie jemand behauptet

das beginnt beim Einzelhandel, der sich Kunden wünscht, die vormittags einkaufen und nach Möglichkeit an den Tagen Montag bis Freitag, es sei denn Heiligabend fällt genau auf so einen Tag so wie dieses Jahr, dann scheidet der natürlich aus und wer nun auch noch wegen höherer Gewalt partout noch einen Arztbesuch machen muss, oder zum Friseur will, dem kann man nur raten, Augen zu und durch,



Clevere Kunden beugen deshalb soweit wie möglich vor, und drücken Oma und Opa einen Einkaufszettel in die Hand, so dass sie leichte Teile, wie Spekulatius, zwei Dosen Hunde- oder Katzenfutter aber auch Wellensittichkörnchen und was für die Fische im Aquarium besorgen können, denn wenn das vergessen wird, ist Heiligabend garantiert nur halb so schön und außerdem verteilt man den Stress auf die ganze Familie, nach dem Motto, Weihnachten ist für alle da, also tut auch alle was dafür, und die ältere Generation freut sich riesig, wenn sie behilflich sein kann, natürlich nur, wenn nichts dazwischen kommt, denn trotz aller Mühe geht nicht immer alles glatt, wie ich selbst erlebt habe, eine ältere Dame meinte es besonders gut, und wollte Apfelsinen kaufen, und da Plastiktüten durch so manche Diskussion daheim verpönt waren, legte sie die Apfelsinen ohne Verpackung vom bis oben hin prall gefüllten Obstwagen, sorry, Einkaufswagen einzeln und sehr sorgfältig auf das Laufband, auf dem langsam aber stetig ein Apfelsinenberg entstand, so sind sie auch in den Einkaufswagen gelangt, doch jetzt entlockte ihr handeln bei den nachfolgenden Kunden und der Kassiererin einen gequälten Seufzer, zumal die jetzt wissen wollte, ob sie die nun alle einzeln wiegen sollte, denn es handelte sich hier um schätzungsweise 80 Stück, doch man fand einen Kompromiss, die Apfelsinen kamen in zwei Holzkisten und in drei große Papiertüten, und konnten nun offenbar preislich eingeordnet werden, doch da sie noch Äpfel brauchte, war das Ganze für den Transport nach Haus etwas zu schwer für Omi, deshalb kam erst mal alles wieder in den Einkaufswagen, der gleich neben der Kasse geparkt wurde, denn der Schwiegersohn würde sie nämlich gleich abholen, das war so vereinbart, er müsste eigentlich längst da sein, und die alte Dame schüttelte den Kopf,



wie die Sache letztlich endete, keine Ahnung, aber ich denke doch, weihnachtlich friedlich, ob alle nachfolgende Kundschaft noch in den Genuss von Apfelsinen kam, kann ich allerdings nicht sagen, vielleicht sind ja einige nach Empfehlung auf Mandarinen umgestiegen,

wie dem auch sei, Weihnachten ist schön, das es auch einfach ist, hat nie jemand gesagt, und da ist es schon hilfreich, wenn man auf nette Apfelsinenverkäufer und verständnisvolle Kundschaft trifft, sicherlich wünschte man sich gegenseitig noch frohes Fest, ein Begriff, der hauptsächlich zu Festtagen angesagt ist,



also dann



Frohe Weihnacht, und vielleicht gehen auch die Wünsche in Erfüllung, an die man gar nicht mehr so recht geglaubt hat, die kein Geld kosten, nur ein bisschen Überwindung, und die vielleicht die schönsten von allen sind,



Gerd Szallies

