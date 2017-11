"Licht in meinem Leben - nicht nur zur Weihnachtszeit"

Laatzen : "Arche" der Thomasgemeinde |

Der Deutsche Hausfrauen-Bund Ortsverband Laatzen e.V. lädt ein!

Ohne Licht kann eine Pflanze nicht gedeihen. Auch wir brauchen Licht und Hoffnung, um zu Wachsen und uns zu entwickeln. Gerade in der dunklen Jahreszeit wird uns bewusst, wie wichtig es ist immer wieder auf die lichten Seiten des Lebens zu schauen und Lichtquellen zu entdecken, die uns Kraft, Stärke und Hoffnung geben.

Inhalt des Vortrages:

> Welche Bedeutung haben Lichtquellen in meinem Leben;

> Wo sind meine persönlichen Lichtquellen;

> "Ich bin das Licht der Welt";

> Wo gibt mir das Licht Kraft;

> Wo Licht ist, ist auch Schatten;

> "Mein Licht nicht unter den Scheffel stellen";

> Welche Bedeutung haben Kerzen für mich in der Advents- und Weihnachtszeit;

> Die Bedeutung und Tradition des Adventskranzes, der Pyramide, der Adventssonntage und des Weihnachtsbaumens.

Der Vortrag wird umrahmt mit kleinen Geschichten und Gedichten.

Referentin ist Frau Renate Detlefsen aus Garbsen.

Mitglieder zahlen an diesem Abend 1,00 Euro. Auch Gäste sind wieder recht herzlich willkommen und zahlen 4,00 Euro.