keine Flohmärkte mehr in Niedersachsen ab 2018

als ich am letzten Sonntag einen Flohmarkt in Sarstedt besuchte, traute ich meinen Augen nicht,auf zwei großen Plakaten und auf Handzetteln wurde darauf hingewiesen,dass es ab Beginn 2018 keine Genehmigung für gewerbsmäßige Floh- und Trödelmärkte an Sonn- und Feiertagen mehr geben wird,denndie Händler betreiben eine gewerbliche Tätigkeit,gemäß § 2 Gewerbesteuergesetzund gemeint ist ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzesund danach ist ein Gewerbejede nach außen gerichtete Tätigkeit,jede selbständige Tätigkeit, außer freiberuflicher Tätigkeitwie z.B. Ärzte oder Rechtsanwälteeine Tätigkeit, die auf Dauer betrieben wirdmit der Absicht, Gewinne zu erzielen,und das alles sei bei Flohmarkthändlern gegeben, und ab 2018 dürfen sie das an Sonn- und Feiertagen nun nicht mehr machennäheres zu der Situation auch in anderen Bundesländernauf Seiteleider habe ich es versäumt, diesen Artikel bekannt zu geben