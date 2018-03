Anzeige

ist so das Leben?

vielleicht:

Leben ist das, was grad um dich herum passiert, während du noch eifrig dabei bist, völlig

andere Pläne zu schmieden,



das durfte John Lennon noch sagen, bevor ihn ein "geistig Verwirrter " mitten auf der Straße erschossen hat



jeder kennt diesen Satz, aber viele meinen, er sei im Zweifel nicht für uns, sondern immer für den anderen gedacht



und das ist nicht mal falsch, es ist kein Irrtum, es könnte nämlich so sein

das ist "Leben",



der Rest ist Glückssache



wir kennen doch alle den Satz. "aus dem Auto bist Du lebend rausgekommen, da war wohl ein Glücksengel im Spiel", oder, Du hast wohl sonst zu viel Glück



doch haben wir Glück, wenn wir unser Glück nicht finden können, wenn wir das, was wir uns so sehnlich wünschen nicht erreichen?, sollen wir dann auch noch dankbar sein?, bittere Erdbeeren ernten, nennt man das, denn aus einem brennenden Auto zu entkommen, das war eigentlich nicht unser Wunsch für heute



nein, das war er nicht



erschwerend kommt hinzu, dass es Menschen gibt, die uns dieses Glück nicht wünschen, nicht gönnen, die hoffen, dass wir verlieren, und soweit es in ihrer Macht steht, alles dafür tun, damit wir scheitern



das müssen nicht immer schlechte Menschen sein, vielleicht sind sie unmittelbar betroffen, und wenn wir tatsächlich erreichen, wofür wir kämpfen, bricht für sie eine Welt zusammen,

denkbar ist es, und eben alles nicht so einfach,



und Rücksichtnahme?



wo bleibt die?



die kann keiner bringen, und sollte es Krieg geben, wird es Schlachten geben, und wie die ausgehen?, der Begriff sagt ja schon alles,



doch in einem Krieg kommt es nur auf eine Schlacht an



auf die letzte,



und die muss man gewinnen,



so ist das,



so brutal kann Leben sein,



das war immer so



nichts besonderes



nur, wann die letzte Schlacht vorbei ist



das sagt uns niemand

