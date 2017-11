Anzeige

Heute ist Andreastag

und so wie ich das verstanden habe, ein Tag, an dem hauptsächlich Frauen einige schicksalhafte und sie selbst betreffende Ereignisse in naher Zukunft erkennen können



dazu sind vorher ein paar Rituale zu durchzuführen, einige recht kompliziert, einige nicht, und einen solchen hab ich aufgeschrieben



also wenn eine Frau wissen will, wen sie noch in diesem Jahr heiraten wird, soll sie sich mit einem oder mehreren Pantoffeln in der Hand vor eine Tür stellen,



und zwar mit dem Rücken zur Tür, dann heißt es warten, und da ich etwas altmodisch bin, und es auch so überliefert ist, möge man mir gestatten zu sagen, auf einen oder mehrere Männer warten, kommen die dann durch die Tür dann soll sie einen oder gleich alle Pantoffel hinter sich werfen,



und wer von den Männern den Puschen an den Kopf kriegt, über dessen Zukunft ist entschieden, denn er stand genau unter dem oder mehreren Pantoffeln,



das hat er nun davon



womit wohl auch die Herkunft für diesen Begriff geklärt ist,



und auch wenn ihr das Ergebnis nicht gefällt,



jetzt zu sagen, nö, das gilt nicht, ich will nochmal,



nichts zu machen, das Schicksal hat entschieden,



sollte der Zukünftige aufgrund der Ereignisse ein wenig verwirrt wirken, könnte ja sein, so nützt es gar nichts, wenn sie jetzt hingeht und versucht ihm mit ein paar High Heels auf die Beule nun auf den vorbestimmten Weg zu bringen,



da muss er so durch, doch soweit mir bekannt, ist das noch nie gemacht worden,

oder man spricht nicht darüber



das war's schon,



allerdings klappt das nur heute, 30. November, am Andreastag,



und wenn man mir jetzt vorwirft, das ich das ein wenig spät in die Öffentlichkeit trage, denn da es schon nachmittags kurz nach zwei ist, bleibt nicht mehr viel Zeit, sich eine Tür zu suchen,



ja, stimmt, aber eher habe ich es auch nicht erfahren



sorry



eines noch



besagter Andreas, dem wir die Besonderheit dieses Tages zu verdanken haben,



hat diesen Tag irgendwann nicht überlebt



warum, keine Ahnung,



ist auch nicht mehr von allzu großer Bedeutung



und außerdem



bange machen gilt nicht



.

Gefällt mir