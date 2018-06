Anzeige

Der Sonntagsflohmarkt kommt zurück

noch etwas Schönes im Juni



Niedersachsen hat einstimmig ein neues Feiertagsgesetz beschlossen, das in Kürze in Kraft tritt



mit einer wunderbaren Begründung, Flohmärkte lassen sich nicht einfach auf den Sonnabend verlegen.

die Menschen wollen ihn am Sonntag besuchen und genießen



„Die Sonntagsflohmärkte sind gerettet“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Jan-Christoph Oetjen.



und wir sagen "Danke"



Quelle Hannoversche Allgemeine und eigene

