Bomben entschärfen

kein Job wie jeder andere



ich weiß nicht, wie viel Menschen auf der Welt z.Z. damit beschäftigt sind, Bomben herzustellen, mit Bomben zu drohen, oder sie abzuwerfen,



drei Gruppen von Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, doch alle sind beteiligt an Blut, Leid und Tränen, wie es Churchill einmal ähnlich gesagt hatte, diejenigen, die sie abwerfen sind lediglich die letzten in der Reihe,



und gibt es wirklich Sachen, die so gerecht sind, dass man in ihrem Namen immer wieder Bomben wirft



und es gibt eine Handvoll Menschen, die im Moment auch ganz dicht dran sind, ebenfalls Leid und Tränen zu hinterlassen, wenn sie bei ihrer Arbeit einen Fehler machen, wenn eine Bombe sich nicht "entschärfen" lässt,



bei ihren Familien, ihren Freunden, bei allen mehr oder weniger Betroffenen, wobei der Begriff "weniger" hier sicher völlig unpassend ist



eine Handvoll Menschen, die jetzt, und in höchster Lebensgefahr tätig sind, um das schreckliche zu verhindern,



ist das Mut, Tapferkeit, Zivilcourage?,



alles nur Floskeln, kein Begriff trifft es wirklich,



es ist mehr, viel mehr,



ich glaube, sollten sich Bombenwerfer und Bombenentschärfer gegenüberstehen,



sie hätten sich wohl nichts zu sagen



Gerd Szallies

