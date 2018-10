Anzeige

Aus aktuellem Anlass - Winter - oder auch Normalzeit

am Sonntag 28.10.2018 endet morgens um 3:00 Uhr die Sommerzeit

die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt



und statt 3:00 Uhr ist dann 2:00 Uhr



das hat Konsequenzen



eine will ich nennen



wem der Onkel Doktor in der Sommerzeit Tabletten verschrieben hat, von denen er jeden Morgen um 8:00 Uhr eine schlucken soll, muss er, um seinen gewohnten Rhythmus genau beizubehalten, das ab Sonntag 28.10.2018 um 7:00 Uhr machen,



und zwar bis einen Tag vor Beginn der Sommerzeit 2019

also bis Sonnabend 30.März 2019



ab Sonntag 31.Marz 2019 muss er sie wieder um 8:00 Uhr einnehmen,



denn am Sonntag 31.März werden die Uhren um 2:00 Uhr wieder vorgestellt



und statt 2:00 Uhr ist es dann wieder 3:00 Uhr



also bitte daran denken,



sofern es 2019 die Sommerzeit noch gibt..))))

