Abschied

Eine Ära ging zu Ende



Am 24. März 2019 winkte Bundestrainer Werner Schuster in Planica zum letzten Mal einen deutschen Skispringer von der Schanze, danach war Schluss.



11 Jahre hatte er erfolgreich die deutschen Adler betreut und geprägt, und nicht alle waren 2008, als er ein schwieriges Amt antrat von seiner Wahl begeistert.



Doch Werner Schuster war ein Glücksgriff für den Deutschen Skisport.



Auf seine Erfolge als Trainer angesprochen, reagierte er stets mit Zurückhaltung, und gab das Lob an seine Mannschaft weiter.



Das war auch am letzten Sonntag so, doch wer genau hinschaute, erkannte die sanfte Wehmut, die er sich selbst nach außen hin gestattete.



Und egal, wer sein Nachfolger wird, er tritt ein gutes aber schweres Erbe an.



Doch wir sagen jetzt Danke Werner Schuster, und wünschen alles Gute für die Zukunft, und wie die auch aussehen mag, er wird immer bleiben, was er war, ein Sportler, ein Mensch und ein Gentleman



Gerd Szallies

