Wunschkategorie: Europäische Geografie

Kurz zusammengefasst:

Neues Jahr neues Glück? Auf jeden Fall jede Menge Rätselspaß und Freude. Das Jahr 2020 hält wieder vier Quizabende für euch bereit: denn jeden ersten Donnerstag im letzten Monat des Quartals heißt es: Table Quiz im Stadthaus!Maren und Steffen freuen sich mit euch einen kniffligen Abend zu verbringen und die Köpfe rauchen zu sehen.Die Wunschkategorie für das nächste Quiz steht auch schon fest! Die amtierende Gewinnergruppe „“ hat sich direkt am Quizabend schon entschieden: „“.Jetzt heißt es vorbereiten, lesen oder den Abend einfach so genießen. Wir wir immer in Gruppen spielen, außer allein ist gewünscht, kann man sich auch gar nicht blamieren, einer weiß immer irgendwas. Und am Ende steht nicht der Gewinn, sondern der Spaß und das „Aha-Erlebnis“ im Vordergrund.Anmelden könnt ihr euch j etzt hier über das Formular oder per Email mit der Anzahl an Personen an info@table-quiz.com Falls Ihr euch noch nicht sicher seid, was ist ein Table Quiz oder ist das überhaupt etwas für mich? Auf www.table-quiz.com findet ihr einige Informationen.Wir freuen uns auf euch!Maren & Steffen05.03.2020 um 19:00 UhrIm Stadthaus Café, Marktplatz 2, 30880 LaatzenTable Quiz mit Maren und Steffen. Wir spielen 5 Kategorien, eine davon ist die oben genannte Wunschkategorie. Die anderen sind noch geheim. Pro Kategorie gibt es ca. 8 Fragen, die gemeinsam in der Gruppe erraten werden. Die Antworten werden auf einem Antwortbogen eingetragen und nach jeder Kategorie bei den Quizmastern abgegeben.Der steht nicht im Vordergrund regt aber zur Spannung an. Da in Gruppen geraten wird, muss man keine Angst haben, mal nichts zu wissen.Wir bitten Sie Getränke und Snacks für sich mitzubringen, Gläser stehen für Sie bereit!Direkt bei uns per Mail: info@table-quiz.com oder auf der Seite www.table-quiz.com oder per Telefon 0511 8205 6112Der ist für euch alle frei!