Laatzener Frühjahrs-RTF am 27.04.2019 - wieder mit Kids-Tour

Wie schon im vergangenen Jahr werden wir auch in diesem Jahr wieder eine geführte Kindertour im Rahmen unserer Laatzener Frühjahrs-RTF durchführen.Am 27.04.2018 um 12:00 Uhr gehts los!Nach der gemeinsamen Startaufstellung mit den „Großen“ und dem Startschuss durch unseren Bürgermeister Jürgen Köhne geht es auch für die „Kleinen“ auf eine knapp 14 km lange Runde, welche von erfahrenen Fahrern des Stahlrad Laatzen von 1897 e.V. begleitet wird.Das sportliche Radfahren steht bei dieser Kindertour im Vordergrund. Es gibt keine Zeitnahme und keine Platzierungen.Es geht einzig und allein um den Spaß am gemeinsamen Radfahren in einer großen Gruppe.Alle teilnehmenden Kinder bekommen im Anschluss eine Teilnehmerurkunde und tolle Preise aus der Tombola.Mitmachen können alle Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren, die sich mit Fahrrad und Helm (!) rechtzeitig (ab 11:00 Uhr) am Start einfinden.Also seid dabei!!!Und nicht vergessen: Wer den Radsport ausprobieren möchte...wir sehen uns zum „Kindertraining“ an jedem Donnerstag.Infos unter http://www.stahlradlaatzen.de. * RTF: Das Radtourenfahren (RTF) ist die bekannteste und am meisten verbreitete Veranstaltungsform des Radsports für Jedermann im Bund Deutscher Radfahrer (BDR). Beim Radtourenfahren steht das sportliche Radfahren im Vordergrund. Gefahren werden kann allein oder in der Gruppe. Da es bei Radtourenfahrten keine Zeitnahme gibt und meist drei Streckenlängen (in der Regel zwischen 40 und 170 Kilometern) zur Wahl stehen, ist eine individuelle Wahl der Streckenlänge und der Belastung möglich.