Das Feuerwehr Gerätehaus Rethen/Leine ist in der 45 KW nur noch ein Steinhaufen

Das erste Feuerwehrhaus stand von 1902 - 1914 am Thie.Das zweite Feuerwehrhaus 1914 - 1956 stand in der Burgstraße.1956/57 wurde das jetzt gefallene Feuerwehrhaus in der Braunschweigerstraße erbaut.Seid der Gebiets- und Verwaltungsreform im Jahre 1974 nannte sich die Freiwillige Feuerwehr Rethen/Leine dann,Freiwillige Feuerwehr der Stadt Laatzen Ortsfeuerwehr Rethen/Leine.Die Kinder und Jugendlichen der Wehr, bemalten und beschrifteten im September ihre alte Wache liebevoll mit Abschiedsworten und Bildern.Auf der Fläche des gefallenen Gebäudes soll ein Parkdeck entstehen,das sowohl von den Wehren, als auch von der angrenzenden Sporthalle und dem Familienzentrum als Parkplatz genutzt werden kann.Bau des Feuerwehrhauses Gleidingen 1952.Die Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen/Leine nutzen jetzt ein gemeinsames neues Feuerwehr Gerätehaus, an der Hildesheimerstraße in Rethen.Grundsteinlegung August 2018Übergabe an die Wehren August 2019