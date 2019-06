Repräsentative IFH-Studie zeigt Zukunftsperspektiven für den Zoofachhandel auf

Dies war für die zookauf-Gruppe Grund genug, den Wünschen und Anforderungen der Heimtierhalter auf den Grund zu gehen, einen Status quo des Einkaufsverhaltens und zugleich Zukunftsperspektiven für den Fachhandel zu ermitteln. Gemeinsam mit dem IFH Köln und dem Werbe- und Beratungsunternehmen takefive-media wurde eine Studie auf den Weg gebracht, die Erkenntnisse zu solchen grundlegenden Fragestellungen liefern sollte. Unterstützt wurde die Studie von den Herstellern bosch, Dr. Clauder‘s, Hunter, Interquell, Sera und Trixie.Nach der Entwicklung eines Fragebogens befragten die Experten des IFH Köln im März 1.000 Heimtierhalter bezüglich ihrer Einkaufsgewohnheiten und Erwartungen.Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage wurden inzwischen ausgewertet und zu einer Studie zusammengefasst, die exklusiv im Rahmen der B2B-Veranstaltung Fachforum Heimtier am 29.06.2019 in Düsseldorf vorgestellt werden. In seinem Vortrag wird der Senior Projektmanager am IFH Köln und Leiter der Studie Jens-Peter Gödde auf die Erkenntnisse der Studie eingehen und Möglichkeiten der Positionierung für den stationären Fachhandel aufzeigen. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragestellungen und Antworten darauf:• Wo informieren sich Heimtierbesitzer und welche Touchpoints sollten Fachhändler bedienen?• Welche Stärken und Schwächen bzw. welches Image hat der Fachhandel gegenüber anderen Formaten und wo muss er sich verbessern?• Welche (digitalen) Services sind aus Kundensicht interessant?• Welche Zielgruppen haben für den Fachhandel besonders viel Potenzial und wie können diese erreicht werden?Der Vortrag findet um 13 Uhr auf der Bühne des Fachforums Heimtier (Halle am Wasserturm) statt. Die Studie wird ab dem 01.07.2019 auf der Website des IFH Köln veröffentlicht und steht dort zum Download bereit.