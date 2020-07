Eröffnung 15. Literaturherbst 2020 mit STEFAN VERRA

Krumbach : Stadtsaal |

Am Donnerstag, den 10. September 2020 um 19:30 Uhr ist es wieder so weit.

Stefan Verra eröffnet den 15. Literaturherbst 2020 (diesmal) im Stadtsaal Krumbach mit seinem Buchtitel



"Leithammel sind auch nur Menschen - Die Körpersprache der Mächtigen"



Wir lieben sie. Wir hassen sie. Politiker. Chefs. Mächtige Menschen. Die Leithammel dieser Welt. Warum gerade diese Menschen an der Spitze stehen, ist anhand ihrer WORTE nur eingeschränkt erklärbar. Denn das Geheimnis ihrer Macht ist nicht WAS sie sagen, sondern WIE sie es tun. Mit ihrer Mimik, Gestik und Haltung – also mit ihrer Körpersprache.



Trumps Gesichtsdisco und Merkels Minimal-Mimik: Stefan Verra analysiert die Körpersprache von sieben Weltpolitikern und zeigt, wie wir die Signale der Mächtigen durchschauen und was wir aus ihnen für unser eigenes Leben lernen können. Alle Menschen sprechen mit ihrem Körper, aber manche sind erfolgreicher und mächtiger als andere. Das hat sehr viel mehr mit gezielter Mimik und Gestik, mit bewusster Haltung und Inszenierung zu tun, als wir denken.



Dabei geht es Stefan Verra nicht darum zu psychologisieren, sondern den Ursprung der jeweiligen Signale zu erkennen, sie auch als anatomische und neurologische Vorgänge zu beschreiben und aus Sicht von Evolutions- und Verhaltensforschung zu deuten. Nachvollziehbar und mit viel Leichtigkeit und Humor vermittelt er hochspannend wissenschaftlich relevantes Wissen zur Körpersprache. Mit Verras Erkenntnissen können wir alle erfolgreicher werden, souveräner auftreten und andere Menschen für uns gewinnen. Schauen Sie Ihre Kinder mal mit einem Putin-Blick an, und schon klappt's mit

dem Aufräumen! Präsentieren Sie Ihre Ideen wie Macron und ziehen Sie so sämtliche Kollegen in Ihren Bann!



Stefan Verra, geb. 1973, ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten in Europa. Der in München lebende Österreicher beschäftigt sich seit 20 Jahren intensiv mit der menschlichen Körpersprache. Er hält Vorträge von Europa über die USA bis nach China, spricht jährlich vor über 100.000 Menschen und ist mit seiner humorvollen Körpersprache-Show im gesamten deutschen Sprachraum auf Tournee. Der Bestsellerautor und Gastdozent mehrerer Universitäten bringt wissenschaftlich fundiertes Körpersprache-Know-How einem breiten Publikum näher. Stefan Verra arbeitet auch mit Menschen mit Behinderungen und Autismus zusammen sowie mit Hospizen und der Kinderkrebshilfe. www.stefanverra.com



Eintrittspreis (ohne Getränkebewirtung):

12 € für Nichtmitglieder

9 € für Mitglieder der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG (Inhaber der goldenen girocard)



Karten sind in den Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG erhältlich.

Zu Ihrem Schutz und unter Einhaltung der Hygienevorschriften ist die Teilnehmerzahl auf begrenzt!