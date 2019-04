Kromsdorf : Schlosspark |





Am Wochenende 18./19. Mai ist es wieder soweit:

der Kunsthandwerkermarkt in Kromsdorf auf dem Schloßgelände.

Viele 'alte Bekannte' und auch neue 'Gesichter' werden ihre Stände aufbauen.

Kleine Kunst und große Kunst - für jeden Geldbeutel was dabei.









Also bitte vormerken:

Samstag 18. Mai, 11:00 - 18:00 Uhr und Sonntag 19. Mai, 10:00 - 18:00 Uhr

Schloss Kromsdorf (Ilmtal-Weinstraße)