Der Kulturverein " Alte Synagoge Krakow am See e.V." lädt alle Kunstinteressierten zur Ausstellung - Poesie der Farbe - zur Ausstellung der mecklenburgischen Künstlerin Ines Höfs aus Schwerin in die Synagoge in Krakow am See ein.Zu sehen sind verschiedene Kunstrichtungen wie Pastellkreidezeichnungen, Jugendstil und Arbeiten mit Feder und Tusche.Weitere Infos unter: Schweriner Galerie oder unter : Synagoge Krakow am See