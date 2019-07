Schöne Heimat Sächsische Schweiz

Tag 9Vom Tafelberg Lilienstein, dem Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz, geht es weiter Richtung Königstein. Die Fähre bringt uns über die Elbe.Dann stehen wir vor den Mauern der Festung.Wow. Das ist gewaltig. So was von beeindruckend.Die mächtigen Mauern sehen unbezwingbar aus. Waren sie wohl auch.Sie wurde nur ein einziges Mal eingenommen. Von einem Kaminkehrer der die Mauern bestiegen hat. Das Ergebnis dieser Kletterpartie war Haft.Im Eiskeller steht ein altes Fass, dass für Geldtransporte benutzt wurde.Ein Käuzchen sitzt am Wegesrand.Wir haben Glück und eine unglaubliche Fernsicht.Eine „Tante Ju“ fliegt vorbei. Unverkennbar mit ihrem charakteristischen Motorenklang.Von den Bildern die ich an diesem wunderbaren Tag gemacht habe, zeige ich nur einen Bruchteil.