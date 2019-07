Wasserspielplatz für Kreativität, Aktivität und motorische Fähigkeiten: Der Förderkreis der Heynlin-Kindertagesstätte Stein e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Königsbach-Stein : Förderkreis der Heynlin-Kindertagesstätte Stein e.V. |

Der Förderkreis der Heynlin-Kindertagesstätte Stein e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für die Kinder der zugehörigen Tagesstätte eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Die Einrichtung hat sich zum Ziel gesetzt, die Kreativität, Aktivität sowie die motorischen Fähigkeiten ihrer Schützlinge besonders zu fördern.

Seit 2011 bietet die Kindertagesstätte Kindern einen bunten, aktiven und lehrreichen Ort zum Aufwachsen. Mit der Errichtung des neuen Poseidon-Wasserspielplatzes möchte die KiTa ihr Angebot im Außenbereich erweitern, um spielerisch Kreativität, Spaß an der Bewegung und einhergehende motorische Fähigkeiten zu schulen. Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Heynlin-Kindertagesstätte.„Besonders wichtig ist es, dass es in diesem Spielplatz-Konzept keine festen Strukturen gibt. So können die Kinder lernen, selbst Probleme zu lösen und sich besser zu konzentrieren.“, betonte Melanie Fix, Vorstandsvorsitzende des Förderkreises der Heynlin-Kindertagesstätte e.V. Die Förderung ergänzt unsere Eigenmittel und hilft den Wasserspielplatz zeitnah zu errichten.Die Übergabe eines symbolischen Schecks fand unter Anwesenheit der Projektverantwortlichen des Förderkreises der Heynlin-Kindertagesstätte e.V. statt. „Die Unterstützung des Wasserspielplatzes hilft den Kindern der Tagesstätte unerlässliche Softskills schon in jungen Jahren zu erlernen. Kreativität, Problemlösen und Motorik sind das Rezept für ein erfolgreiches Leben als Erwachsener.“, sagte Kathleen Pfennigsdorf, Botschafterin der Town & Country Stiftung im Raum Königsbach-Stein, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com