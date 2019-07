Gewaltpräventionsprojekt für Kinder und Jugendliche: Die Bürgerstiftung Königs Wusterhausen wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Königs Wusterhausen : Bürgerstiftung Königs Wusterhausen |

„Held oder Feigling“ – unter diesem Motto organisiert die Bürgerstiftung Königs Wusterhausen seit 2017 ein Anti-Gewalt-Projekt für Kinder und Jugendliche. Für das bemerkenswerte und unermüdliche Engagement aller Ehrenamtlichen der Bürgerstiftung erhielt das Projekt eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. „Die Unterstützung dieses Projektes stärkt das Selbstvertrauen der Kinder und verhilft ihnen dazu, Konfliktlösungsstrategien abseits von Gewalt als Mittel zu finden“, sagte Thomas Prigand, Botschafter der Town & Country Stiftung.

Die Bürgerstiftung setzt sich mit dem Anti-Gewalt-Projekt für die individuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie für die Stärkung von Zivilcourage ein. Ziel ist es, physische und psychische Gewalt unter Jugendlichen zu verhindern. Das Projekt wird mit Schülern der sechsten Klassenstufe von Schulen aus Königs Wusterhausen und Schülern verschiedener Jahrgangsstufen der Brandenburgischen Schule für Blinde und Sehbehinderte durchgeführt. Verschiedenste Aktivitäten und Bildungsmaßnahmen gehören zu diesem Präventionsprojekt. So konnten in der Vergangenheit bereits Vorträge der Polizei über Gewalt im Alltag und in der Schule realisiert werden oder Gruppenübungen zu den Themen Deeskalation und Selbstverteidigung stattfinden. Weiterhin durften die Kinder eine Gerichtsverhandlung zu einem Jugendgewaltdelikt begleiten, sodass dieses Projekt nicht nur theoretische Werte vermittelt, sondern gleichzeitig eine starke Nähe zur Realität und Praxis herstellt.„Die Schüler empfinden das Projekt als interessant und äußerten im Nachhinein, dass sie sich jetzt besser auf mögliche Gewaltsituationen vorbereitet fühlen und genauer wissen, wie sie sich in solchen kritischen Situationen verhalten sollen“, betonte Thomas Schmidt von der Bürgerstiftung Königs Wusterhausen. Aktuell wird das Projekt durch den Humanistischen Regionalverband Ostbrandenburg e.V. mit aktiver Unterstützung durch die Bürgerstiftung fortgesetzt. Die Förderung der Town & Country Stiftung unterstützt die Fortführung finanziell.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de_______________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com