Queen Elizabeth überrascht mit rührender Nachricht

Zum Anlass des 38. jährigen Geburtstags ihres Enkels postet die Queen ein süßes Bild auf Instagram.

Queen Elizabeth wird Social Media-Profi



Dieser Inhalt wird von Instagram eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Instagram eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Instagram

Am 21. Juni feierte Prinz William seinen 38. Geburtstag. Und in den sozialen Medien regnete es nur so Glückwünsche. Allen voran die Queen, die ihrem Enkel per süßem Instagram-Post gratulierte. Dabei handelt es sich um ein Bild von vor vier Jahren, das an der Geburtstagsfeier der britischen Königin aufgenommen wurde. Die beiden - Enkel und Großmutter - sitzen nebeneinander und grinsen wie verrückt in die Kamera. Die Bildunterschrift: “ Ich wünsche dem Herzog von Cambridge alles Gute zum Geburtstag.” Die Queen war nicht die Einzige, die dem Thronfolger ihre Aufwartung machte. Auch Papa Charles fand ein goldiges Bild, bei dem William seinen Vater im Arm hält. Die Bildunterschrift gleicht in etwa der des Posts der Queen. Doch die schöne Bilderflut ist noch nicht zu Ende. Auch der Kensington Palast mischte mit und postete zwei Bilder von Prinz William mit seinen drei Kindern beim Spielen im Grünen.Es scheint ganz so, als würde die Königin von England nun auch noch die Königin von Social Media werden, zumindest, wenn sie so weiter macht und noch mehr süße Erinnerungsfotos postet. Ende letzten Jahres gab die 94-jährige eine Annonce auf und suchte nach einer Social Media-Beauftragten - und zwar, ganz modern, per LinkedIn. Und es scheint so, als habe sie endlich jemanden gefunden, der ihre Kanäle verwaltet. Und das läuft bisher ganz gut. Denn die knapp 8 Millionen Follower des Instagram-Accounts des englischen Königshauses (@theroyalfamily auf Instagram) dürfen sich auf jeden Fall über höhere Aktivität und mehr Posts aus dem Alltag der Royals freuen. Na, wenn das so weitergeht, sehen wir ja bald, wie sich Queen Elizabeth als Tänzerin auf TikTok versucht!