Karneval: Die besten Umzüge und Veranstaltungen in NRW 2019

Nicht mehr lange und die Straßen werden wieder voller Leben sein. Denn ab dem 08. Februar 2019 wird wieder ordentlich Karneval gefeiert. Egal ob Altweiber, Rosenmontag oder Veilchen-Dienstag, NRW bietet in seinen großen Städten einige Veranstaltungen und Umzüge an.

Köln

Rosenmontagszug: 04. März, Kölner Südstadt 10:00 Uhr

Düsseldorf

Rosenmontagszug: 04. März, Altstadt

Bonn

Rosenmontagszug: 04. März, 12:00 Uhr, Marktplatz Sternenstraße

Aachen

Rosenmontagszug: 04. März, 11.11 Uhr Jakobsstraße

In kaum einem Bundesland wird so groß Karneval gefeiert wie in Nordrhein-Westfalen. Dabei ist der Rosenmontagszug das maximale Highlight der verrückten Tage. Doch nicht nur die Karnevalshochburg Köln trumpft mit den vielen Veranstaltungen auf, auch die anderen Städte in NRW haben Einiges zu bieten. Wer Lust auf ordentlich Stimmung hat, sollte sich sein bestes Kostüm anziehen und kräftig mitfeiern. Hier findet ihr schon vorab einen kleinen Überblick, was, in welcher Stadt, los sein wird.