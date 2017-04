Köln : Südstadt |

Bilderstöckchenkraad , so der Name ihrer neuesten CD. Produziert bei Vringsbröck Records. Große Party mit u.a. den Bilderstöckchen Blues Büggele, Jürgen Zeltinger, Dennis Kleinmann und vielen anderen großen und kleinen Künstlern der Kölner Szene in der Kölner Südstadt Kultkneipe "Zum Pitter".