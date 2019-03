Köln : Melatenfriedhof |

Ideensuche auf Melaten.

Kommentare unter den Bildern sind gerne gesehen.Und nein ich suche keinen Ruheplatz!Der Melatenfriedhof in Köln gehört zu einem der schönsten Friedhöfe in der Gegend. Heute haben wir eine Führung genossen und die Tage werde ich mit der Kamera mal in aller Ruhe ihn unsicher machen.