sicHERBesser Weltspartag #2020 - Aktionstag zum Thema Sparen

Auf dem 1. Internationalen Sparkassenkongress 1924 in Mailand wurde der letzte Werktag im Oktober als Weltspartag beschlossen. Gute Gelegenheit, Ihre Sparanlagen zu prüfen. Was Sie darüber wissen sollten, erfahren Sie bei uns.



• Mit vermögenswirksamen Leistungen – kurz VL-Sparen – können Sie sich zum Beispiel beim monatlichen Sparen finanziell unterstützen lassen - vom Arbeitgeber und vom Staat

• Mit einem Fondssparplan hingegen können Sie flexibel Geld einzahlen und auch mit kleinen Beträgen schrittweise Vermögen aufbauen. Die Sparrate lässt sich individuell anpassen.

• Außerdem können Sie sich durch das Sparen eine Altersvorsorge aufbauen, um für später finanziell abgesichert zu sein.



KURZ: Sparen lohnt sich (doch) und schafft ein finanzielles Polster.



Mit etwas Glück können Sie auch zu den zahlreichen Gewinnern unseres Weltspartag-Gewinnspiels gehören. Hier die Preisfrage:



Wie alt wurde die Gothaer Versicherungsbank am 02.07.2020?



a) 20 Jahre

b) 200 Jahre

c) 500 Jahre



Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig der Inanspruchnahme einer Dienstleistung.



Gewinne: Diverse Sachpreise wie Reisekoffer, Fußbälle, Exklusive Weinöffner, Kleinpreise

Teilnahmeschluss: 30.10.2020 – 16.00 Uhr

Teilnahmebedingungen: Richtige Antwort an service.herb@gothaer.de. Es entscheidet das Losverfahren. Rechtsweg ausgeschlossen.



