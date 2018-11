SicHERBesser Spartag: Mach mehr daraus!

Auch mit kleinen Summen kann man große Ziele erreichen. Denn durch eine solide Anlage wächst Dein Geld stetig Schritt für Schritt. Und nach einigen Jahren verfügst Du über einen schönen Betrag, um Dir auch größere Wünsche zu erfüllen.





Unser sicHERBesser Spartag ist die ideale Gelegenheit, um mehr aus Deinem Geld zu machen.

Am Do., 15.11.2018 steht Euch u. a. unser Kollege Stefan R. Hüttenberger Gothaer Invest- und Finanz Service GmbH exklusiv in unserem Hause zur individuellen Beratung zur Verfügung.



• Attraktive Renditen schon ab 25 Euro monatlich

• In drei Chance-Risiko-Profilen wählbar und als Basisinvestment geeignet

• Durchdachte Baufinanzierungs-Lösungen für Eure Pläne

• Erstklassige Lösungen aus über 190 Jahre Finanz- und Kapitalmarkterfahrung



Wir haben diesen Tag als Informationstag für Euch geplant. Stellt also einfach Eure Fragen rund um das Thema Geldanlage oder bringt Euer Sparschwein bei uns vorbei.

Wir freuen uns über Eure Anmeldung - gerne zum Wunschzeitpunkt- zu diesem Aktionstag unter 0831/574646 oder info@sicherbesser.de.



Wann?

Do., 15.11.2018 – 11 – 17.00 Uhr



Wo?

Versicherungsbüro Herb e. K. – sicHERBesser.de

Generalagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaG

Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten



Übrigens: Die Gothaer wurde vor über 190 Jahren als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gegründet und ist seitdem ein verlässlicher Partner – auch, wenn es um die Verwaltung der Kundengelder geht.



Impressum gemäß Telemediengesetz: Jürgen Herb für Versicherungsbüro Herb e. K. Kaufbeurer Str. 89 D-87437 Kempten (Allgäu)