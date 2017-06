sicHERBesser Aktionstag des Monats im Juli 2017: Roland WebSecure

Im Netz sicher unterwegs: Schutz für Euch und Eure Familien vor Cyber Risiken. An unserem Aktionstag für nur 69,90 EUR pro Jahr.Mehr Sicherheit im NetzTrotz Cybermobbing, Hackerangriffen oder Datenmissbrauch nutzt Ihr das Internet täglich zum Shoppen, E-Mail-Checken oder Urlaubbuchen.Wie könnt Ihr Euch also vor den Risiken schützen und trotzdem die Vorteile des Internets sorgenfrei genießen?ROLAND WebSecure bieten wir Euch einen umfassenden Schutz vor Cyber-Straftaten und hilft nicht nur, wenn bereits ein Schaden entstanden ist, sondern trägt auch zur Prävention von Straftaten im Netz bei. Mit dem am Markt einzigartigen Online-Schutz-Radar können zum Beispiel Daten-Diebstähle verhindert werden.Unsere sicHERBesten Vorteile für nur 69,90 EUR pro Jahr:• Versicherungsschutz besteht für Euch und Eure Familienangehörige• Überwachung sensibler Daten im Internet• Umfassende Hilfe bei Cybermobbing und Reputationsschäden• Wiederherstellung von Daten bei Beschädigung durch Online-AttackenIn jeder Lebenslage aktiv für Euch da: Nehmt uns beim Wort – einfach sicHERBesser!Impressum gemäß TelemediengesetzJürgen HerbFachmann für den Mittelstand (IHK Köln)Fachwirt für Finanzberatung (IHK Bodensee)Telefon 0831-574646Telefax 0831-574647@-Mail juergen.herb@gothaer.deInternet www.sicHERBesser.de und www.facebook.com/sicherbesserGeneralagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaGKaufbeurer Str. 89, 87437 KemptenÖffnungszeitenMo - Fr 9 - 12.30 Uhrund nach Vereinbarung---------------------------------------------------------------------------------------Eingetragen als Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 4der Gewerbeordnung unter der Registrierungsnummer HRA 8046 beimDIHK Berlin, Deutscher Industrie- und Handelskammertag,Breite Str. 29, 10178 BerlinTelefon 0180 5 005850 (Telekom 0,14 EUR/Min.)Registrierungsnr.: D-K1B0-Z5QSJ-98Internet www.vermittlerregister.info oder www.vermittlerregister.org