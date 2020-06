event.trends.2020 - Exklusiv für Gastronomen, Privat-Veranstalter & Vereine

Hallo zusammen,



Warum soll ich JETZT ein Event mit Live-Band planen? Wie kann ich die Besucherfrequenz wieder steigern? Eventberatung per Online-Chat? Corona-Hygienekonzept: Was ist JETZT möglich und der richtige Schutz bei Veranstaltungen?

All das ist möglich bei event.trends 2020,dem brandneuen und interaktiven Online-Event für Gastronomen, Privat-Veranstalter & Vereine. Wir holen Profis und Experten aus allen Bereichen rund um das Thema „Event“ live direkt zu Euch nach Hause oder in das Veranstaltungs-Office.



Wann?

Do., 09.07.2020

Für gewerbliche Veranstalter um 16:30 Uhr

Für private Veranstalter um 19:30 Uhr



Wo? Ob bequem im Office-Sessel, gemütlich auf der Couch oder mit Drink an der Haus-Bar – mit Smartphone, Tablet oder Laptop bist Du entspannt von überall live dabei.



Was? In verschiedenen Live Sessions stehen unsere Speaker Rede und Antwort zu unterschiedlichen Themen der Eventplanung, liefern Inspirationen, beraten, informieren und präsentieren ihre Produkte. Über die Chatfunktion kannst Du ganz bequem individuelle Fragen an die Speaker stellen, erhältst hilfreiche Tipps und Informationen und sicherst Dir attraktive Aktionsangebote!



Kosten? Die Teilnahme am Online-Event ist für Dich völlig kostenfrei!



Veranstalter und Partner

sicHERBesser MusicPartner - Konzertdirektion

Kaufbeurer Str. 89

D-87437 Kempten (Allgäu)

Tel. (0049) 0831/574646 Fax 574647

Internet: www.sicHERBesser-music-partner.de

@-Mail: info@sicHERBesser.de



Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten via Eventbrite.