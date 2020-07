ALLGAEUER.UNTERNEHMER.FORUM #07.20

Das Corona Virus hat unser Leben drastisch verändert und stellt uns auch weiterhin vor ungeahnte Herausforderungen. In dieser Zeit gilt es, Mitarbeiter/innen weiterhin zu schützen und gleichzeitig den Betrieb des Unternehmens zu sichern.Wir als Exklusivvermittler der Gothaer bieten im Rahmen unseres Netzwerks interessierten Unternehmen Antworten zu wichtigen Fragestellungen an.1. Auch nach der Corona-Krise arbeiten viele Arbeits-Computer außerhalb geschützter Firmen-Netzwerke. Experten warnen nun vor Cyberattacken. Wie gefährdet sind meine Firmen-Systeme und wie kann ich diese effektiv schützen?2. Corona Puls: Klärung von Fragen im Bereich Arbeitsrecht und notwendige Maßnahmen im Rahmen betrieblicher Pandemieplanung.3. TOP Thema weiterhin: Mitarbeiter/innen finden und binden. Sie suchen Fachkräfte? Sie möchten Ihr Unternehmen als Marke präsentieren und dabei die Motivation Ihrer Mitarbeiter steigern? Ein erster Einblick in ein individuelles Versorgungswerk mit der Gothaer.Fazit: Es lohnt sich als Allgäuer Unternehmer/in dabei zu sein!Wann?Donnerstag, 30. Juli 2020, von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr (MESZ)Wo?Die Veranstaltung findet virtuell statt. Interessierte können sich bequem bei sich im Büro oder von zu Hause am Computer oder mobilen Endgerät „einklinken“.Um Anmeldung wird gebeten über https://tinyurl.com/UnternehmerForum0720. Den exklusiven Zugang erhalten Interessierte dann von uns und ist kostenfrei.Veranstalter & Impressum gemäß Telemediengesetz:Jürgen Herb e. K.Fachmann für den Mittelstand (IHK Köln)Fachwirt für Finanzberatung IHK - Bachelor Professional of Financial Consulting (CCI)Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten#sicherbesser