Die Risiken für Unternehmen in unserer Region sind vielfältig und individuell. Unsere Vision, in unserer Heimat nachhaltig, zukunftsorientiert und innovativ zu Wirtschaften erreichen wir nur mit einem starken Netzwerk.



Deshalb laden wir Interessierte ein zum 6. Allgäuer HERBst-Gespräch mit folgenden Themen:



Gut gestärkt!

Was ändert sich ab 2018 bei der betrieblichen Altersversorgung? Was bedeutet das Betriebsrentenstärkungsgesetz für mich als Allgäuer Unternehmer/in? In einem Fachvortrag stellt unser bAV-Experte Holger Steimle die Änderungen vor und beantwortet Ihre Fragen.



Mit Willen beim 24-Stunden-Lauf zum Erfolg!

Kemptens Sportlerin des Jahres 2008 und 2013 Antje Schuhaj über Ausdauer & Erfolg.



Wann?

Do., 16.11.2017 um 19.00 Uhr

Wo?

Versicherungsbüro Herb, Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten (Allgäu)



Die Teilnahme ist kostenfrei! Da die Plätze für diese exklusive Veranstaltung begrenzt sind, bitten wir interessierte Personen um frühzeitige Anmeldung bis zum 13. November 2017 unter 0831/574646 oder info@sicherbesser.de Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihr Kommen.



Impressum gemäß Telemediengesetz: Jürgen Herb für Versicherungsbüro Herb e. K. Kaufbeurer Str. 89 D-87437 Kempten (Allgäu)