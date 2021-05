KÄS änd ROLL im Bayerischen Hof in Kempten am So., 27.06.2021

Als Botschafter in Sachen „Rettet die Allgäuer Lebensfreude“ waren die vier Allgäuer Musiker bereits in 2020 zu Gast im Biergarten Bayerischer Hof.Das Musik und Stimmung mit den nötigen Abstandsregeln auch in Corona-Zeiten möglich sind, hatten sie & ihre Gäste dabei eindrucksvoll bewiesen.Unter dem Motto „Immer wieder Sonntags Live Musik im Biergarten“ gibt es nun in 2021 eine Gastspiel-Neuauflage der wahrscheinlich weltweit einzigen Bänd mit zwei ÄÄs.Dabei werden verschiedenste musikalische „Käse-Scheiben“ neu aufgelegt – von „Baker Street“ (Gerry Rafferty) bis „Westerland“ (Die Ärzte) – 100% live!Die Bänd als auch der Veranstalter freuen sich dann auf einen schönen Mitsommer-Abend mit zahlreichen Gästen.Wann?Sonntag, 27.06.2021 Beginn 18.00 Uhr(Ausweichtermin 04.07.2021)Wo?Biergarten Bayerischer HofFüssener Strasse 96D-87437 Kempten/AllgäuReservierung +49 (0) 831 57180Hotel@Bayerischerhof-Kempten.deWieviel?Unbezahlbar = somit Eintritt frei!Findet nur bei schönem Wetter statt!