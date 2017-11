LETS Herbstfest und Jahresabschluss 2017

Kaufering : Montessorischule |

Am Sonntag, den 26. November 2017 findet das jährliche Herbstfest des Tauschrings Landsberg (LETS) in der Montessorischule,

Viktor-Frankl-Straße 29, in Kaufering statt.



Das Fest ist zugleich das letzte Treffen der LETSler in 2017 und somit der Jahresabschluss.



Von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird die Aula der Montessorischule zum Festplatz umfunktioniert.



Natürlich ist das Fest nicht nur für LETS Teilnehmer gedacht.

Ein Fest lebt schließlich erst mit den Besuchern.



Diese Besucher erwartet ein buntes Programm und viele Stände mit "Talenten", sprich Weihnachtsgeschenken, selber Gebasteltes, Kleidung, hoffentlich auch Plätzchen und vieles mehr. Auch für eine festlich gedeckte und gefüllte Tafel ist gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen natürlich auch anderweitig Fingerfood. Zudem haben die Teilnehmer ein Programm gestaltet, das so bunt ist, wie der Herbst selbst.

Es startet um

13:30 Uhr mit einen Trommelworkshop mit Reiner Dürr,



Doro Heckelsmüller kommt um 14:00 Uhr mit ihrer Harfe und dem Akkordeon und der Anregung zum gemeinsamen Singen für Friede, Freude und fröhliches Plätzchen backen (O-Ton Doro ...)



Ab 14:30 liest Andrea Skorpil aus ihrem Kinderbuch "Weihnachten ist jeden Tag" anschließend kann gemalt und gezeichnet werden.



Um 15:15 Uhr kommt wieder Doro Heckelsmüller mit dem nächsten Schwung Musik und Liedern.



Reiner Dürr wird um 16:00 Uhr wieder zum Trommelworkshop bitten.



Für alle Neuinteressierten und neugierigen Besucher sind Ansprechpartner vor Ort, die gerne auch über das System des Tauschringes informieren.