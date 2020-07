Musik am 1. Sonntag St. Martin Kaufbeuren: Musik aus 4 Jahrhunderten (2. August 2020)

Kaufbeuren : Kaufbeuren, St. Martin |

Musik aus 4 Jahrhunderten erklingt am 2. August 2020 in St. Martin Kaufbeuren. Die Stilepochen sind der Barock, die Klassik, die Romantik und die Neuzeit ab dem 20. Jahrhundert.



Ana Tsotsoria (Klavier) und Andreas Thiemig (Cello) spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini, Peter Tschaikowski und Dmitri Schostakowitsch. Interessant ist die Entwicklung der Stilistiken während dieser langen Phase der europäischen Musikgeschichte, interessant dürfte für die Zuhörer auch der Ideenreichtum etwa des Cellisten und Komponisten Luigi Boccherini (1743 - 1805) sein, von dem wir alle sein berühmtes Menuett ("Anneliese komm, wir wolln ins Kino gehn") kennen, der jedoch noch ein wesentlich umfangreicheres Werk hinterlassen hat. Damit wurde er auch zum Ideengeber für nachfolgende Komponisten, die das Cello immer wieder mit großartiger Musik bedachten wie etwa Tschaikowski mit seinen verspielten, zugleich unglaublich virtuosen Rokoko-Variationen.



Der Eintritt ist frei, Spenden leitet die Kirche an karitative Einrichtungen weiter.