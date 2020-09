Musik am 1. Sonntag St. Martin, Kaufbeuren: 1. November 2020, 15.00 Uhr

Kaufbeuren : Kaufbeuren, St. Martin |

“Romantische Cellomusik”



Zur Musik am 1. Sonntag im Monat in der Kirche St. Martin in Kaufbeuren erklingt am 1. November 2020 ab 15.00 h romantische Cellomusik. Auf dem Programm stehen Werke von Antonín Dvořák, Max Bruch, Peter Tschaikowski und Robert Schumann. Ausführende sind Ana Tsotsoria (Klavier), Andreas Thiemig (Cello) und weitere Musiker des VHS-Orchesters Kaufbeuren. Die Moderation übernimmt wie immer Ionut Damian. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen karitativen Projekten zugute.



Das Rondo von Dvořák schrieb dieser 1891 für den Cellisten Hanus Wihan, dem er kurz darauf auch sein berühmtes h-Moll-Konzert widmete. Wihan hatte dieses uraufführen sollen, wollte aber so viele Änderungen und sogar eine Kadenz, dass sich Dvořák dagegen wehren musste (zum Glück, wie Cellisten heute meinen). Das Rondo wiederum gilt als kleiner Bruder des großen Cellokonzerts und ist ein sentimentaler Cellogesang mit einem sparsam melodierten Thema, das zu einigen virtuosen Ausbrüchen führt.



Peter Tschaikowski trägt zum Programm ein getragenes Cantabile bei, dessen Melodie in Dur dem entspricht, was sich das Publikum für gewöhnlich unter romantischer Cellomusik vorstellt, die ja gern in der modernen Populärkultur (Filme & Serien) zitiert wird. Von Max Bruch erklingt das Kol Nidrei, das ein instrumentiertes jüdisches Gebet ist. Der Rheinländer Max Bruch entnahm 1880 die Melodie den Gesängen einer Kölner jüdischen Gemeinde. Das betreffende Gebet erklingt zum Jom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag. Die Elegie des Stückes ist einem Cello auf den Leib geschrieben. Dementsprechend wurde das Kol Nidrei schnell zum Hit, den jeder anständige Cellist im Repertoire führt.



Der Romantiker Robert Schumann (1810 - 1856) spaltet mit seinem Cellokonzert a-Moll op. 129 bis heute die Fangemeinde der wirklich großen Werke für das Instrument. Das Konzert ist zweifellos ein Meisterwerk, gleichzeitig gilt es als ein wenig “verrückt”. Schumann komponierte es 1850 in nur zwei Wochen und stieß danach auf die üblichen Schwierigkeiten vieler Romantiker: Ihre Werke waren der Zeit voraus und fanden zunächst keine Anhänger. So ging es Dvořák mit seinem h-Moll-Konzert, so ging es Georges Bizet mit der Oper “Carmen”, die bei ihrer Uraufführung mehr oder weniger durchfiel (man glaubt es kaum), so ging es nun auch Schumann mit seinem großen Cellokonzert. Während er Lob von seiner Frau Clara erhielt, weigerte sich der Cellist und Widmungsträger Emil Bockemühl, es uraufzuführen. Es passierte also dasselbe wie später beim h-Moll-Konzert von Dvořák: Nicht einmal die zeitgenössischen Cellisten erfassten vollständig den Geist der ihnen zugedachten Werke. Im Falle von Schumanns Cellokonzert war das tragisch für den Komponisten. Zu seinen Lebzeiten fand sich kein Virtuose, der das Werk je öffentlich spielte, sodass Schumann selbst es nie hörte. Auch heute noch gilt es durch seine vielen Charakterwechsel als zerbrechlich und schwierig in der Rezeption. Wer sich aber darauf einlässt, erkennt in ihm die ganze Welt von Robert Schumann und damit auch der Romantik mit ihren Emotionen und Widersprüchen.