Vegan-Buddy Infostand am Tag der Erde - ARIWA VogelsbergSonntag, 28. April 2019 von 11:00 bis 18:00, Ludwig 85-87ARIWA - Vogelsberg nimmt mit dem Vegan-Buddy Infostand zu Tierrechten und veganem Leben am Tag der Erde in Kassel teil.Wer das Leid der Tiere mindern will, muss es für die Menschen sichtbar machen. Mit sorgfältigen Recherchen, sachlicher Information und innovativen Aktionen engagiert sich ARIWA e.V. gegen Verschleierung und Verdrängung - und für die Anerkennung von Tierrechten. Zur Aufklärung der Öffentlichkeit und praktischer Hilfe für Tiere in Not ist ARIWA e.V. bundesweit mittels vieler Ortsgruppen aktiv.Kontakt: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zu ARIWA - VogelsbergDie bundesweit größte Veranstaltung zum internationalen Tag der Erde gibt den etwa 20000 Besucher*innen an über 200 Ständen die Möglichkeit, sich zu ökologischen und nachhaltigen sowie zu sozialen, kulturellen und politischen Themen zu informieren und beraten zu lassen. Der diesjährige Tag der Erde wird wieder leider nur fleischfrei und nicht tierleidfrei gefeiert. Die zahlreichen meist leider nur vegetarischen und nicht veganen Ess- und Trinkstände versorgen die Gäste mit nationalen und internationalen Gerichten.Es ist ein großes Anliegen der Veranstalter*innen, dieses Fest so nachhaltig und umweltschonend wie möglich durchzuführen. Leider ist es nicht tierschonend, denn die Milch- und Lederindustrie ist eine der grausamsten Tierqualindustrien.Der Tag der Erde wird in vielen Ländern - auch in Deutschland - am 22. April gefeiert. Der erste Earth Day fand im Jahr 1970 in den USA statt. Seit 1990 wird der Tag der Erde auch international gefeiert.Zur Tradition des Kasseler Tages der Erde gehört es, dass das Fest jedes Jahr in einem anderen Stadtteil gefeiert wird. Immer sind es Orte, die im Alltag stark vom Autoverkehr beansprucht werden. Diese sonst viel befahrene Verkehrsfläche wird so einmal im Jahr zum Begegnungsort für Fußgänger*innen und zum Spielraum für Kinder.