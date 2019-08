Adventskalender: Darüber freuen sich Frauen

Beauty Geschenkideen

Wellness Produkte

Der Klassiker: Schmuck

Selbst geschriebene Gutscheine für Erlebnisse

Besonders für Frauen lassen sich attraktive Adventskalender gestalten, die man mit Präsenten für das weibliche Geschlecht befüllen kann. Nachfolgend gibt es einige Ideen, wie man den Inhalt für Adventskalender gestalten kann, damit sich Frauen jeden Tag über eine kleine Überraschung freuen können.Jede Frau will bekanntlich hübsch aussehen, deshalb eignen sich Beauty Geschenke für den Adventskalender besonders gut. In den kleinen Taschen und Kästchen lassen sich Lippenstift, Mascara oder Döschen mit Puder leicht verstauen. Aber auch Nagellack in verschiedenen Farben eignet sich ideal, um dem weiblichen Geschlecht jeden Tag eine Freude zu machen.Vor dem Kauf der Produkte sollte man sich jedoch gut erkundigen, auf welche Beauty Geschenke die Frau wirklich steht. Während einige Damen besonders grelle Farben beim Make-up bevorzugen, mögen es andere eher schlicht und dezent. Auch Werkzeuge für die Haut- und Nagelpflege wie Wimpernzangen, Kosmetikpinsel oder Make-up-Schwämme eignen sich perfekt als Geschenkideen.Nicht nur Beauty Produkte lassen sich ausgezeichnet in einem Adventskalender für Frauen deponieren. Auch Wellness Geschenke zur Entspannung von Körper und Geist sind ideal, um Damen jeden Tag bis zum Weihnachtsfest zu überraschen.Dafür eignen sich Probier- und Minigrößen, die edle Shampoos, Duschgels oder Masken zur Erfrischung der Haut enthalten. Auch Peelings und Reingungslotionen sind die perfekten Geschenke, besonders wenn man als Frau mit Hautirritationen zu kämpfen hat.Zur Beruhigung der Haut sind hingegen kleine Dosen mit Salben und Cremes eine willkommene Abwechslung im Adventskalender. Im Kleinformat lassen sich diese perfekt auf Reisen mitnehmen und unterstützen die Regeneration der Haut auch außerhalb der eigenen vier Wände.Nicht nur Produkte für die Körperpflege lassen sich hinter den Türchen eines Adventskalenders für Frauen verstauen. Begehrt ist ebenfalls Schmuck, der die Optik einer jeden Frau perfekt in Szene setzt. So lassen sich in den Fächern und Boxen des Kalenders Ohrringe, Ringe und auch Armreifen aus Gold, Silber und Edelstahl geschickt platzieren.Für Ketten kann man verschiedene Anhänger in dem Kalender unterbringen, so dass man als Frau mehr Spielraum bei der Kreation des eigenen Outfits erhält. Zusätzlich lassen sich in dem Adventskalender auch Armbanduhren oder Armbänder als Vorfreude für das Weihnachtsfest unterbringen.Wenn man beim Bestücken des Adventskalenders für Frauen auf materielle Dinge verzichten möchte und auf der Suche nach etwas Originellem ist, dann kann man auch selbst gemachte Gutscheine darin verstecken, die man als Dame für ein bestimmtes Erlebnis einlösen kann.Die Vouchers können beispielsweise ein romantisches Abendessen bei Kerzenschein beinhalten oder ein liebevoll gestaltetes Picknick bei schönem Wetter. Natürlich kann man auch Gutscheine für sportliche Veranstaltungen wie dem Ausflug in einen Kletterpark oder eine Tour mit einem Segelboot nehmen.Dies ist besonders dann geeignet, wenn die Frau ein Sportguru ist und sich gerne bewegt. Für Frauen, die gerne Fun und Action erleben, eignen sich Gutscheine für die Tour mit einem heißen Sportwagen oder ein Städtetrip über das Wochenende.