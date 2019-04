Nicefield Live-Interview im Radio Klinikfunk Karlsruhe

" und andere Titel!Schaltet ein 16 Uhr unteram 27.04.2019Radio KlinikFUNK KarlsruheBergzaberner Str. 9 GPSD-76187 KarlsruheEmotionen Pur!* Faszinierend * Einzigartig * Berührend * Mitreißend *So präsentieren die beiden Musiker Ehepaar“Susanna y Andreas”völlig unkonventionell, spanische und lateinamerikanischeCoversongs und eigene Songs in echter Handarbeit,vereint in einer individuellen Symbiose von Melodie und Rhythmik.Es geht vorrangig darum, warmherzig und subtildie Musik in einem Kreislauf der Gefühlevon Mensch zu Mensch zu transportieren.Es geht dabei um Resonanzen und Energien,sowie darum, wie Freude und Glück,durch die Kraft der Musik, verstärkt werden kann.Wir freuen uns auf euch !www.nicefield.eu