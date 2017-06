CHRISTIAN FRANKE ist endlich wieder LIVE im Tanzpalast mit Herz „OCTAGON“ in Karlshuld am kommenden Samstag, 10.06.2017…

Karlshuld : Tanzlokal Octagon |

man könnte es fast als Heimspiel bezeichnen, denn „Christian Franke“ wurde in Nürnberg geboren und freut sich schon sehr auf

„sein bayrisches Publikum“, welches er mehr als begeistern wird mit seiner Ausnahmestimme ( 4 ½ Oktaven!!! ) und seinem natürlichen Charme.



„Ich wünsch Dir die Hölle auf Erden wenn Du heut gehst“ - wer kennt diesen Song nicht - machte Christian Franke Anfang der 80er quasi über Nacht zum angesagten Schlagerstar.

Dieses Lied ist sein bisher größter Erfolg, hielt sich damals 26 Wochen in den Charts! und entwickelte sich zu einem richtigen „Klassiker“ , der auch heute noch auf keiner Veranstaltung fehlen darf.



Zwei weitere Top- Hits folgten mit „Wenn du gehst, stürzt nicht der Himmel ein“ & „Was wäre wenn“ und ließen "Christian Franke" auf einer Erfolgswelle durch die 80er Jahre schwimmen.



Aber *Christian Franke* kann auch Duett. Zusammen mit "Edward Simoni* nahm er 2011 den Erfolgstitel „der Apfelbaum“ - Inhaltlich an ein Zitat von Martin Luther angelehnt – auf, der…wie ich finde…genau auf das Aufmerksam macht was uns Heute mehr bewegt denn je.



Seinen aktuellen Dance Hit „Du machst mich verwundbar“ bringt er natürlich auch mit sowie seine brandneue Single

„High Fly“ als OCTAGON Live Premiere!!!



Mit diesem brandneuen Titel "High Fly" aus dem Hause des Erfolgsproduzenten

"Jay Neero" - im angesagten Sound von Heute - geht Christian Franke neue Wege, die nicht nur die Dancefloors begeistern…



Es lohnt sich also, am kommenden Samstag, 10.06.17 nach Karlshuld zu fahren…





© Christiane Brüning, 04.06.17