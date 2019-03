Gute Geister

So heißt das neue Stück der Bühne 69. Es stammt von der britischen Autorin Pam Valentine. Sie schrieb Stücke für das Theater, Fernsehen, Radio und dem Film. Wer nun was Schauriges und Geheimnisvolles erwartet, der ist leider auf dem Holzweg. In dieser Komödie geht es um Vasen die ihren Standort wechseln, Bilder die immer wieder schief hängen und Schlüssel die einfach von hier nach dort wandern. Makler Webster versucht schon seit langem das alte Haus wieder mit Leben zu füllen, aber da gibt es was, was die Mieter immer wieder in die Flucht treibt. An einen Verkauf ist daher gar nicht zu denken. Er sieht während der Besichtigungen immer wieder, wie Bilder sich bewegen, die Vase vor seinen Augen den Standort wechselt und der Schlüssel, den er, das weiß er genau, auf den Schreibtisch gelegt hat, plötzlich wieder weg ist. Es sind wohl die Geister von Jack Cameron und seiner Frau Susie, die den Räumen des Hauses ihr Spielchen mit ihm treiben. Denn was ein echter Geist ist möchte seine ewige Ruhe haben und nicht immer durch neue Mieter gestört werden. Aber was geschieht, als der erfolglose Autor Simon Willis und seine schwangere Frau Flic zum Besichtigungstermin erscheinen? Susi ist von ihnen begeistert und auch Jack kann seine Zuneigung nicht verheimlichen. Also setzen sie den Makler ein wenig unter Druck, damit er die Miete soweit erlässt, dass sie sich es leisten können ein zu ziehen. Das Verhältnis zwischen den Mietern und den beiden Geistern ist von einseitigen Überraschungen geprägt. Hier wird mal der Schminktisch aufgeräumt, oder es liegt ein Duft im Raum der gar nicht versprüht wurde und auch in den anderen Räumen passiert so einiges.

Aber mehr möchte ich eigentlich nicht verraten, denn mit nur 12€ Eintritt ist es ein Stück welches man sehen sollte.

Termine dazu sind:

Samstag 23.03.19 20 Uhr

Freitag 29.03.19 20 Uhr

Samstag 30.03.19 20 Uhr

Sonntag 31.03.19 16 Uhr

Spielort ist die Aula der Janusz-Korcack-Schule, Friedrich-Heinrich-Allee 24, Kamp-Lintfort

(ehemalige Niederrheinschule)